Bodrum'da Şampiyonluk Sevinci

Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek Spor Toto 2. Lig'e yükselen Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un başarısı, ilçede coşkuyla kutlandı.



Derincespor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselen yeşil-beyazlı takımın futbolcuları, üstü açık bir tur midibüsü ile ilçede tur attı. Futbolculara taraftarlar araçlarıyla konvoy yaparak eşlik etti.



Caddelere taşan şampiyonluk sevincinde taraftarlar, Bodrum Belediye Meydanı'nda davul zurna eşliğinde oynadı. Yeşil-beyaz bayraklarla sevinç gösterisinde bulunanlara çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Araç konvoyu, kulübün Gümbet Mahallesi'nde bulunan tesislerinde sona erdi.



Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takıma destek verenlere teşekkür etti.



Karakaya, şampiyonluğu kalbinde Bodrumspor sevdası olanlara armağan ettiğini belirterek, kulübün daha üst liglerde mücadele edeceğine inandığını söyledi.



86 yıllık tarihinde ilk



1931 yılında kurulan ve 1995-1996 sezonunda tarihinde ilk kez 3. Lig'de mücadele eden kulüp, aynı sezonun sonunda amatör kümeye düşmüştü.



2014-2015 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de grubunda şampiyon olarak tarihinde ikinci kez 3. Lig'e çıkan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, geçen sezon play-off'a kalmış ancak yarı finalde elenmişti. Bu sezon şampiyonluk iddiası ile lige başlayan yeşil-beyazlı ekip, sezonun bitimine 2 hafta kala 64 puana ulaşarak liderliği garantiledi ve tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükseldi.