Bodrum'da Sahiller Hareketlendi
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahiller ve otellerin havuz başlarında turist yoğunluğu yaşanıyor.
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