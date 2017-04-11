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Bodrum'da Sahiller Hareketlendi
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Bodrum'da Sahiller Hareketlendi

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahiller ve otellerin havuz başlarında turist yoğunluğu yaşanıyor.

Bodrum'da Sahiller Hareketlendi

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahiller ve otellerin havuz başlarında turist yoğunluğu yaşanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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Bodrum, Muğla