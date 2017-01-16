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Bodrum'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bodrum'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede son 15 saatte metrekareye 24 kilogram yağış düştü.

Bodrum'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sağanak, Bodrum'da gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili oldu. İlçe merkezi başta olmak üzere Gümbet, Konacık ve Bitez mahallelerinde sağanak nedeniyle kısa süreli su taşkınları yaşandı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Vatandaşlar ve sürücüler, öğlen saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle zor anlar yaşadı. Trafikte kısa süreli aksamalar yaşanırken, bazı cadde ve sokaklarda dolu birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle ilçede zaman zaman hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi, elektrik kesintileri yaşandı.

Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilçede son 15 saatte metrekareye 24 kilogram yağış düştü.

Tahminlere göre, yağış çarşamba gününe kadar aralıklarla etkisini sürdürecek.

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