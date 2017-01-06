Bodrum'da Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi (2)

BODRUM'da dün akşam başlayıp sabahtan itibaren etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiliyor. Sahil kesimindeki restoran, kafeterya ve evlerde su baskınları oldu. Ahşap iskeleler ise rüzgardan parçalandı.



Bodrum'da dün akşam başlayan rüzgarın saatteki hızı, 60 kilometreye ulaştı. Muğla Valiliği, Sahil Güvenlik, Liman Başkanlığı ve zabıta ekiplerinin, öncesinde yaptığı şiddetli rüzgar uyarısı sayesinde, teknelerin liman ve kapalı koylara alınmasıyla batma olayı olmadı. Ancak bazı balıkçı kayıkları ve bir tur teknesi, karaya sürüklendi. Güllük'ten İsrail'e kuru yük götüren gemiler, Kara Ada önlerine sığınmak zorunda kaldı. Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet'te dev dalgalar saatlerce sahili dövdü. Sahil kesiminde 6 metreye kadar yükselen dalgalar nedeniyle işyerleri ve evlerde su baskınları oldu. Sandalye ve masalar, denize sürüklendi. Esnaf ise restoran malzemelerini denizden topladı.



Şiddetli lodos ilçede hayatı felç ederken, bazı vatandaşlar da lodosta dev dalgaların fotoğrafını çekti, selfie yaptı. 5 yıl önce Almanya'dan Bodrum'a yerleşen 42 yaşındaki Hülya Wunderlich, "Bodrum gördüğünüz gibi her mevsim güzel şiddetli lodos bile harika manzaralar yaratıyor. Bu anı yaşatmak için bol bol fotoğraf çekiyoruz" dedi.



Açık denizde dalga yüksekliğinin 4-5 metreye ulaşması nedeniyle Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı, denizcilere ve balıkçılara sık sık uyarı yaptı. Bölgedeki şiddetli lodosun aralıklı sağanak yağış ile birlikte 2 gün daha etkisini sürdüreceği belirtildi. - Muğla