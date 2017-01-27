Bodrum'da Pazarcıların Soğukla Mücadelesi

Hava sıcaklığının 5 derece olarak ölçüldüğü Bodrum ilçesinde, soğuk hava pazarcı esnafını olumsuz etkiledi.



Her hafta Cuma günü Konacık Mahallesindeki semt pazarında tezgah açan pazarcılar, bugün mesaiye geç başladı.



Sabah saatlerinde 1 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, öğle saatlerine doğru 5 dereceye çıktı. Aralarında çoğunluğunu kadınların oluşturduğu pazarcı esnafı, soğuktan etkilenmemek için çeşitli yöntemlere başvurdu.



Bazı pazarcılar tezgah aralarına teneke içerisinde ateş yakıp ısınmaya çalışırken, bazıları da battaniye örtündü.



Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden pazarcı esnafından Sercan Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ısınmak ve hasta olmamak için ateş yaktıklarını söyledi.



İnsanların soğuk hava nedeniyle evinden çıkamadığını belirten Balık, "Pazarımız şu anda boş durumda. İnsanlar soğuk havada dışarıya çıkmak istemiyor. Burası açık pazar yeri olması nedeniyle çok soğuk. Bizde kendi imkanlarımızla evden getirdiğimiz odunlarla ateş yaktık." diye konuştu.



Sabah çok erken saatlerde tezgahını açtığını belirten Emel Bilir de her işin zorluğu olduğu gibi pazarcılığın zor yanlarının olduğuna işaret etti.



Pazarcılığı 25 yıldır yaptığını anlatan Bilir, "Bodrum'da bu kadar soğuk daha önce hiç görmedim. Ama zor şartlara rağmen satış yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.



Soğuk havada tarhana çorbası içerek ısınmaya çalıştığını belirten Şöhret Köse, soğuğa rağmen tezgahı açtıklarını, ancak müşterinin beklenen ilgiyi göstermediğine dikkati çekti.