Bodrum'da Oyunu Veren Sahile Koştu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde referandum için bugün erken saatlerde sandık başına giden Bodrumlular ve ikinci konutlarda yaşayan yerli turistler oylarını kullandıktan sonra sahillere akın etti. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede, bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları denize girdi.