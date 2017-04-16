Bodrum'da Oyunu Veren Sahile Koştu (2)

AMBULANSTA OYUN RENGİ BELLİ OLUNCA TARTIŞMA ÇIKTI



Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki Menthol Ocakbaşı Restaurant'da oy kullanan ünlü sinema sanatçısı Salih Kalyon, sandığa kızı Ekin Kalyon ve 84 yaşındaki kayınvalidesi Sevinç Arıkan ile birlikte geldi. Rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya ambulans ile getirilen ve oyunu oksijene bağlı olduğu için ambulans içerisinde kullanan Sevinç Arıkan'a AK Partili gözlemci Mustafa Uslu itiraz etti. Arıkan'ın kullandığı oy pusulasının açık bir şekilde zarfa konulduğunu söyleyen Uslu, sandık görevlilerine "Oy pusulasının kullanılan oyun rengini göstere göstere zarfa konulması yasalara aykırıdır. Bu şekilde oy kullandırmanız yasal değil. Bu nedenle gerekli itirazımı yaparım" dedi. İtiraza yanıt veren Salih Kalyon, "Kayınvalidem rahatsız olduğu için yataktan kalkamıyor. Sandık görevlilerinin önünde oyu zarfa koyuldu. Bunda itiraz edecek ne var? Kayınvalidemi, hasta yatağında da olsa vatandaşlık görevini yapabilmesi için getirdik. O Atatürk ilke ve inkılaplarına inanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin kadını. Bize 'hasta da olsam son nefesime kadar görevimi yapmak istiyorum' dedi. Biz de onu ambulans ile getirdik" dedi.



'AVUKATIMIZ İLE BU OYA İTİRAZ EDECEĞİZ'



AK Partili gözlemci Mustafa Uslu ise DHA muhabirine yaptığı açıklamada "Yasalara göre bu uygulama yanlış. Çünkü sandık başkanının ambulansa giderek vatandaşın oyunu kullandırması gerekirdi, ama gitmedi. Avukatımız ile görüştük ve haklı olduğumuzu söyledi. Bu nedenle biz de bu oy kullanmaya yasal olarak dilekçe verip itiraz ettik" dedi.



Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla),



