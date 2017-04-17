Bodrum'da 'Olumlu İletişim ve Takımdaşlık' Semineri Düzenlendi

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ofis ekibine yönelik "Olumlu İletişim ve Takımdaşlık" konulu hizmet içi eğitim semineri verildi.



Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Benian Bilgi başta olmak üzere tüm ofis personelinin katıldığı seminer, Umurca Mahallesinde yer alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ofisinde gerçekleşti. Seminer, Yönetim ve İletişim Danışmanı Eğitmen Emre Hasan Saylık tarafından verildi. Seminerde, birim içinde dikkat edilmesi gereken genel davranış biçimleri ile konuşma şekillerine yer verilirken dinleme, paylaşma ve yardımlaşma, doğru ilişkilerin ekibe kazandıracağı sosyal beceriler üzerinde durularak bunların farkındalık oluşturacağına değinildi.



Toplam 15 personelin katıldığı ve soru cevap şeklinde son bulan seminerde personele katılım sertifikası verildi. - MUĞLA