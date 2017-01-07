Bodrum'da Lodos ve Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, lodosla birlikte etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı.



Bodrum'da saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgarla birlikte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'nden geçen dere suyu yükselince ekmek almak için yola çıkan Arzu Bice, 34 JH 6622 plakalı otomobilinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AKUT ekipleri, Bice'yi kurtardı. Otomobilinde yaklaşık 2 bin liralık hasar meydana gelen Arzu Bice, belediyeye tepki gösterdi.



Kızılburun Caddesi'nde de yağmur nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bir minibüs ve 2 otomobil suda kaldı.



- Muğla