Bodrum'da Lodos Bağlı Tekneyi Batırdı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde gece etkili olan lodos rüzgarı, Kumbahçe Mahallesi'ndeki yedieminde bulunan teknenin ipini kopartıp yarısına kadar batmasına yol açtı. Tekne vinç yardımıyla kurtarılarak, Yalıçiftlik'e bakımının yapılması için götürüldü.



Bodrum'da dün (cuma) akşam saatteki kızı 60 kilometreye kadar ulaşan lodos rüzgarı, sağanak yağmurun da etkisini göstermesiyle, Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası sahilindeki yedieminde duran bir tekneyi batırdı. Üzerinde isim yazmayan, can simitlerinde ise 'İrem' yazısı görülen 15 metre uzunluğundaki yarısına kadar batan teknede, maddi hasar oluştu. Mülteci kaçakçılığında kullanıldığı, suçüstü yapıldığında yediemine alınarak kıyıda bağlandığı belirtilen tekne, vinç yardımıyla kurtarıldı. Camları kırılan, motor bölümü su alan, arka tarafında ise yarık oluşan tekne, tamir ve bakımı için Yalıçiftlik Mahallesi'ne götürüldü.