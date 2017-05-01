Bodrum'da kruvaziyer turizm sezonu Thomson Spirit ile başladı

215 metre uzunluğundaki lüks yolcu gemisi, 1.172'si İngiliz olmak üzere toplam 1.204 turisti Bodrum'a indirdi. Toplam yolcu kapasitesi 1.254 olan gemide 506 mürettebat hizmet veriyor. Thomson Spirit ile Bodrum'a gelen turistlerin büyük çoğunluğu bireysel şehir turuna çıkarken, bir bölümü ise jeep safari ve tekne turlarına katıldılar.

Bodrum'un, eşsiz birçok özelliği ile dünyanın birçok bölgesinden turistleri kendisine çektiğini belirten Bodrum Cruise Port Liman Müdürü Gonca Uygun, Thomson Spirit ile başlayan 2017 kruvaziyer sezonunun güzel gelişmelere sahne olması temennilerini dile getirdi.

Rodos Limanı'ndan Bodrum'a gelen lüks gemide, 10 güverte, 4 ayrı restoran ve 6 barın yanı sıra 627 yolcu kamarası bulunuyor. Thomson Spirit, etkileyici gösterilerin sahnelendiği Brodway Show Salonu'ndan dünya filmlerinin gösterildiği sinema salonlarına, SPA ve güzellik salonlarından spor salonlarına kadar sunduğu birçok ayrıcalıkla, adeta yüzen bir eğlence merkezi konumunda.

Thomson Spirit, Aghios Nikolaos Limanı'na gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum Cruise Port'dan ayrıldı.