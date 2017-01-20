Bodrum'da Kar Sevinci

Bodrum'da bulunan özel bir okul yarıyıl tatili öncesi okul bahçesine kar getirerek bugüne kadar hiç kar görmemiş öğrencileri karla buluşturdu. İlk kez kar gören Bodrum'lu minikler kartopu oynayıp doyasıya eğlendi.



Bodrum'da bulunan Mod Bodrum International School yarıyıl tatili öncesinde bir etkinlik düzenleyerek minik öğrencileri karla buluşturdu. Tatil beldesinde bugüne kadar kar görmeyen öğrenciler Milas ilçesinin dağlarından getirilen karlarla doyasıya eğlendi. Kar topu oynayıp doyasıya bir gün geçiren öğrencilerin kar sevinci renkli görüntülere sahne oldu. Minik öğrencilerin yanı sıra kar ile buluşmanın tadını öğretmenlerde çıkardı.



Etkinlikle ilgili kısa bir açıklama yapan Kreş Müdürü Gülşah Dönmez yarı yıl tatili öncesinde öğrencilere sürpriz yaptıklarını ifade ederek "Karı Milas'ın dağlarından getirttik. Çünkü çocuklarımız kar görmüyorlar. Bodrum'da yaşamanın ayrı bir özelliği bu. Kar görmediklerinden dolayı onlara kar getirdik Milas'tan. Bir nevi 15 tatil hediyesi, onlara bir sürpriz hediye oldu yani karne hediyesi"dedi.



Etkinlik sonunda Mandalina festivaline destek veren okul tarafından öğrencilere kasalarla Bodrum mandalinası dağıtıldı. - MUĞLA