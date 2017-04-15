Bodrum'da Kaçak Tütün Operasyonu

Bodrum ilçesinde bir markete düzenlenen operasyonda, çok miktarda bandrolsüz sigara ve kaçak tütün ele geçirildi.



Alınan bir ihbarı değerlendiren Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Ortakent-Yahşi'deki bir markete baskın düzenledi.



Kaçak tütün mamulleri satıldığı ihbarıyla iş yerine operasyon düzenleyen polis, markette 10 bin 180 bandrolsüz sigara, 3 elektrikli tütün basma makinesi, 18 kilogram açık tütün ele geçirdi.



Ele geçen gümrük kaçağı malzemelere el koyan ekipler, olayla ilgili A.S. ve N.Y. isimli iki kişi hakkında adli işlem başlattı.