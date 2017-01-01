Bodrum'da Isale Hattı Borusu Patladı - Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattı borusunun patlaması sonucu karayolunda 4 metre derinliğinde çukur oluştu.



Alınan bilgiye göre, Ortakent Yahşi Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.



Patlamanın ardından yaklaşık 4 metre derinliğinde çukur oluştu.



Bodrum Belediyesi ile MUSKİ ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri aldı. Ekipler, araçların çukura düşmemesi için bölgeyi trafiğe kapattı.



Hattan çıkan tazyikli su nedeniyle karayolunda büyük çapta hasar meydana geldi. Bölgeye yakın bazı iş yerlerini de su bastı.