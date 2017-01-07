Bodrum'da İnşaat Alanında Göçük

Bodrum ilçesinde, inşaat alanında meydana gelen göçük sonucu bir iş makinesinde hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkili olan yağışın aralıklarla devam ettiği ilçedeki Osman Nuri Bilgin Caddesinde temel kazısı yapılan bir inşaat alanında göçük meydana geldi.



İnşaat alanındaki iş makinesinin bir kısmı göçük altında kaldı. İş makinesinin operatörü olaydan yara almadan kurtuldu.



Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çalışmanın durduğu inşaat alanında inceleme yaptı.