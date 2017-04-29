Bodrum'da Huzur Denetimi

BODRUM'da, ülke genelinde gerçekleştirilen 'Huzur Türkiye -5' adlı genel asayiş denetimi kapsamında denetimler yapıldı.



Bodrum'da görev alan 300'e yakın polis ve jandarma, ilçeye gelen başta şehirlerarası otobüsler olmak üzere, araçları kontrol etti. Kent genelinde 3 bin 750 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Beş kişi çeşitli nedenlerle gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 16 kişi yakalandı. Kontrollere bomba dedektörü ve narkotik köpekleri de katıldı. Operasyonlarda 652 araç ve 21 işyeri de kontrol edildi. 17 sürücüye, araçlarındaki çeşitli eksiklikler nedeniyle cezai işlem uygulandı. Aramalarda ayrıca 1 tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi.



- Muğla