Bodrum'da Güneşli Hava Sahilleri Doldurdu

Bodrum'da, 2 haftadan bu yana süren soğuk ve yağışlı havayı geride kaldı. Hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 17 olarak ölçüldü.

KAFETERYALAR DOLDU TAŞTI

Açık ve güneşli gökyüzüyle ilçe sahillerindeki kafeteryalar doldu. Vatandaşlar, Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar güneşlenirken, güzel havanın tadını çıkardı. Bodrum Belediyesi'nin Kumbahçe Mahallesi'ndeki Mafer Kafeteryasında oturacak yer kalmadı. Anneleriyle sahile gelen çocuklar, güvercinleri besledi; sokak köpekleriyle oynadı.

' 'BODRUM'UN YAZI DA KIŞI DA BİR BAŞKA''

Ankara'dan hafta sonu tatili için Bodrum'a gelen evli ve 1 çocuk babası inşaat mühendisi Hakan Deliormanlı, "Bodrum'un kışı da yazı da bir başka. Ankara'da günlerce süren soğuk havadan bıkıp 2-3 günlüğüne de olsa Bodrum'a geldik. Hafta sonu için çok şanslıyız. Güneş ve sıcak hava bizimle birlikte." dedi.



