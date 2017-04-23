Bodrum'da Güneşi Gören Sahile Koştu

BODRUM'da 3 gündür devam eden yağmurlu ve soğuk hava bugün öğleden sonra yerini sıcak ve güneşli havaya bıraktı. Tatilciler ve az sayıdaki yabancı turist, sahillerde güneşlendi, denize girdi.



Bodrum'da hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığını ise 19 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilen turistler soluğu sahillerde aldı. Plajları dolduran turistler denize girip, güneşlenmenin tadını çıkardı. Kimileri şezlonglara uzanıp, kitap okuyarak dinlenmeyi tercih ederken kimileri de yürüyüş yaptı. Metoroloji yetkilileri, Bodrum'da soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren etkisini yitireceği yarından itibaren güneşli ve sıcak havanın giderek etkisini arttıracağı ve mevsim normallerine döneceğini bildirdi.



- Muğla