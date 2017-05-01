Bodrum'da Global Run coşkusu

Aralarında ünlü isim ve markaların da bulunduğu 1.000'e yakın bireysel ve kurumsal katılımcının koştuğu Global Run Bodrum 2017, iki gün süreyle Bodrum sokaklarında adeta festival havası estirdi. Koşudan elde edilen gelirle Parıltı Derneği ve Tohum Otizm Vakfı desteklendi.

Türkiye'de Global Yatırım Holding tarafından üstlenilen ve dünyada Global Ports Holding'in işlettiği limanlarla küresel arenaya taşınan Global Run'ın son serisi Bodrum'da gerçekleştirildi. Global Run Bodrum 2017, Bodrum sokaklarını adeta festival coşkusuyla doldurdu.

Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding'in 14 limanından biri olan Bodrum Cruise Port'un ev sahipliğinde 29-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen geleneksel koşunun ilk günü; katılımcılar tekne turu ve makarna partisi gibi birbirinden renkli etkinliklerde bir araya gelme imkânı buldu. Popüler sanatçı Ece Seçkin ile dansçılarının benzersiz sahne performansıyla keyifli anlar yaşandı. Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen Global Run Bodrum'un yarattığı festival şenliğinin tüm renkleri, Pazar sabahı verilen çıkış ile Bodrum sokaklarına taşındı.

Bodrum'un güzellikleri yarışçılara eşlik etti

Aralarında birçok tanınmış isim ve markaların da yer aldığı 1.000'e yakın bireysel ve kurumsal katılımcı, çeşitli kategorilerde 5 ve 10 kilometrelik mesafelerde koştular. Bodrum Cruise Port'tan başlayan yarış, Bodrum'un tüm güzellikleriyle bezenmiş benzersiz bir parkurda gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı'nın desteği ile gerçekleşen Global Run Bodrum 2017, yine Bodrum Cruise Port'ta düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

Yarışta 'iyilik' kazandı, STK'lar desteklendi

Global Run kruvaziyer turizminin sunduğu kültürlerarası diyalog ve hoşgörüyü, destek verdiği STK'lar üzerinden iyilik ile de buluşturdu. Bu yıl da engelli sporcuların özel kategoride koştuğu Global Run Bodrum'da 5 ve 10 kilometre koşularında kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren ilk 5 sporcuya özel ödüller verildi. 10 kilometre yaş kategorilerinde dereceye giren ilk 3 sporculara kupa verildi. Minik Adımlar koşusuna ise 100'e yakın çocuk katıldı. 500 metrelik Minik Adımlar parkurunu tamamlayan tüm çocuklara, bitirme madalyası ve kitap hediye edildi. Global Run Bodrum'un iyilik misyonu bu yıl da ön plandaydı. Yarışmadan elde edilen gelir ile Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ve Tohum Otizm Vakfı desteklendi.

Sadece dereceye girenler değil, şanslı katılımcılar da ödül aldı

Global Run Bodrum 2017'de dağıtılan ödüller sadece kategorilerinde dereceye girenlerle sınırlı kalmadı. Yarışmaya katılanlar arasında yapılan çekiliş ile birbirinden cazip hediyeler de dağıtıldı. Çekilen kurada çıkan şanslı yarışmacılara, gidiş dönüş uçak biletleri dahil olmak üzere; 1 Haftalık Malta gemi seyahati, 1 Haftalık Venedik gemi seyahati ve 1 Haftalık Havana gemi seyahati verildi. Ayrıca Global Run Bodrum 2017 Ödül Töreni sırasında bir evlenme teklifi gerçekleşti. Tören sırasında evlilik kararı alan Olcay Peker ve kız arkadaşına Global Yatırım Holding tarafından Miami'de balayı hediye edildi.

