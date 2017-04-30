Bodrum'da, Global Run 2017 Heyecanı

BODRUM'da bu yıl dördüncü kez düzenlenen Global Run Bodrum 2017, 747 sporcunun katılımıyla yapıldı.



Bodrum Cruise Port ev sahipliğinde Global Yatırım Holding tarafından Bodrum Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen yarış, liman alanından başlayıp aynı yerde sona erdi. Özel sporcular ve çocuk koşusu da yapılan yarışlara bebek arabasındaki çocukları ile katılan çiftler de dikkat çekti. Yarışların startını Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon verdi. Start öncesi tüm sporculara başarılar dileyen Kocadon, "Biliyorsunuz Bodrum dünyaya açılan en büyük medeniyet kapısı. Bizim en büyük görevimiz sağlıklı nesiller yetiştirmek. Özellikle bu yarışlara katılarak seyircilere, çocuklara örnek olmanızdan dolayı sizleri kutluyorum ve sporun bir yaşam tarzı olması diliyorum" dedi.



Sporcular arasında kıyasıya bir mücadelenin verildiği yarışlarda 5 kilometre erkekler kategorisinde Yahya Tedbirli, 5 kilometre kadınlar kategorisinde Burcu Büyükbezgin, 10 kilometre kadınlar kategorisinde Zekiye Çekik ve 10 kilometre erkekler kategorisinde ise Nuri Kömür birinci olarak kupayı kaldırdı. Yarışlar sonunda yapılan çekiliş ile 3 kişiye çeşitli seyahat hediyesi verildi.



Ödül töreninde dereceye girenlere kupaları Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve organizasyon yetkilileri tarafından verildi. Yarışlardan elde edilen gelirin Tohum Otizm Vakfı ve Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'ne bağışlanacağı öğrenildi. Yarışa Milas'tan katılan 34 yaşındaki Olcay Peker, yarı sonunda 1 yıldır birlikte olduğu 26 yaşındaki kız arkadaşı Buket Altıkulaç'a evlenme teklifi etti. Altılulaç, teklifi alkışlar eşliğinde kabul etti.



- Bodrum