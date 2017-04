Bodrum'da Gıda Ürünleri Tanıtımı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde açılan fuarda Hürtop Ltd. Şti. ve Hürcola Ltd. Şti., kendi stantlarında ürünlerini sergileyerek otel, kafe, restoran ve market yetkililerine tanıtım yapma fırsatı buldu.



Yiyecek ve içecek sektöründeki birçok markanın Bodrum bölge distribütörlüğünü yapan Hürtop, bu yıl ikinci kez ürün tanıtım ve sunum etkinliği düzenledi. Salmakis Otel'de düzenlenen etkinlikte, Hürtop ve Hürcola'nın çalıştığı firmaların çeşitli ürünleri sergilendi. Etkinliğe Hürtop Ltd. Şti. kurucusu 93 yaşındaki Hüseyin Topanoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topanoğlu ve birçok otel yöneticisi katıldı. Her iki firmanın Bodrum'da tedarik ve pazarlamasını yaptığı markalar, kendi stantlarında ürünlerini sergileyerek otel, kafe, restoran ve market yetkililerine tanıtım yapma fırsatı buldu.



Hürtop'un Bodrum ölçeğinde önemli bir hizmeti yerine getirdiğini belirten Hürtop Ltd. Şti.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topanoğlu, "Bu fuarı, bayiliğini yapmakta olduğumuz alkollü ve alkolsüz içecekler ile gıda ürünlerini, otel, bar, kafe ve market sahipleriyle tanıştırmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenliyoruz. Yaklaşık 50 yıldır tedarik işi yapan bir firmayız. Bodrum genelinde hizmet verdiğimiz 2 bin müşterimiz var. Hürcola'da ağır alkollü içecekler, Hürtop'ta ise hafif alkollü ve alkolsüz içecekler ile gıda ürünlerinin tedarikini ve piyasaya sunumunu gerçekleştiriyoruz. Bu sene Tariş, Lavazza ve Zade gibi bazı ünlü markaların bayiliklerini de üstlendik. Amacımız firma olarak piyasanın en kaliteli ürünlerini, en uygun fiyatlarla piyasaya sunmak. Tüketiciye bu ürünlerin ulaşmasını sağlamak. Bu anlamda bir kamu görevi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz" dedi.



SEZONDAN UMUTLU



Bodrumlu iş adamı Topanoğlu, sektör olarak 2017 yılı sezonundan umutlu olduklarını dile getirdi. Bu yıl turizmin kötü geçeceği yönünde genel bir algı olduğuna dikkat çeken Topanoğlu, "Bodrum destinasyon olarak diğer turizm merkezlerine nazaran Türk turistin çok fazla sayıda geldiği, tercih ettiği bir bölge. Dolayısıyla yabancı turist gelmese de Türk turistlerimiz gelecek, otellerimiz dolacak, bar, kafe ve market sahipleri iş yapacak. Bu şekilde değerlendiriyoruz. İnşallah iyi bir sezon geçireceğimizi umuyoruz" dedi.



KAHVEDEN HAVYAR YAPTI



Hürtop ve Hürcola'nın çalıştığı firmalar, Salmakis Otel'de düzenlenen fuarda, ürün tanıtımlarını çeşitli şovlarla gerçekleştirdi. Hürtop'un bu yıl tedarik zincirine eklediği Tariş ürün standı büyük ilgi gördü. Lavazza Kahve Ürünleri de fuarın ilgi çeken stantlarından biri oldu. Firmanın ürün müdürü Arif Efe, "Kahveden Havyar" adını verdiği bir ürünü de katılımcılarına ikram etti. Salmakis Otel'deki fuar, 6 ve 7 Nisan tarihleri arasında gezilebilecek. - Muğla