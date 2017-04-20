Bodrum'da Gergin Yıkım

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde ikinci derece arkeolojik SİT alanına yapıldığı ileri sürülen restoran ve gözleme evi, belediye ekipleri tarafından zabıta ve jandarma eşliğinde yıkıldı. Restoran ve gözleme evinin işletmecisi ve çalışanları yıkıma tepki gösterirken, gerginliği jandarma önledi.



Bodrum'da, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Bodrum Belediyesi'nin tespitleriyle ikinci derece arkeolojik SİT alanı olan bölgelerdeki imara aykırı ve kaçak yapıların yıkımına devam edildi. Bodrum Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü ekipleri, bugün Gümüşlük Mahallesi'nde 68 yaşındaki Ömer Gökol'un işletmeciliğini yaptığı restoran ve gözleme evini ikinci derece arkeolojik SİT alanında kaldığı için jandarma ve zabıta ekipleri eşliğinde yıktı. Yıkım sırasında Gökol ile yanında çalışan yakınları tepki gösterip, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ile tartıştı. Yıkım sırarısında Gökol'un bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Gerginliğin daha fazla büyemesini araya giren jandarma önledi.



Beş yıldır bu restoran ve gözleme evini işlettiğini belirten Ömer Gökol, "Bu yıl çocuklarımın da büyümesi nedeniyle biraz işyerini genişlettim. Yaptığım, yaklaşık 200 bin TL'lik masraf bugün heba oldu. Burada 1990 yılından beri yaklaşık 50-60 yıkım kararı var, hiçbiri uygulanmadı. Neden gelip, benim ekmek teknemi yıktılar? Bu eşitlik ilkesine aykırı değil mi? Biz, herkese aynı davranılsın istiyoruz. Burayı ben sahibinden kiraladım, vergimi de veriyorum. Şimdi burayı yıktılar, ancak beni buradan çıkarabilecekler mi? Burada ister oynarım, ister sandalyemi atar otururum. İkinci derece arkeolojik SİT alanlarında toprağın altına zarar vermek yasak. Buraya temel atmadım, hepsi portatif ve prefabrik malzemeler. Kanuni yollara başvurup tazminat davası açıp, hakkımı arayacağım" dedi.



'YAKLAŞIK 300 YIKIM GERÇEKLEŞTİRDİK'



Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ise imar yasalarına aykırı olduğu için Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ile birlikte, bugüne kadar yaklaşık 300 yıkım gerçekleştirdiklerini belirtip, "Yıkımları belirli bir sıraya koyduk. Bugünkü yıkım da müze yetkililerinin kontrolünde yapılmıştır. Kimse arkeolojik alanlara ve imara aykırı yapılara yeltenmesin. Yasa dışı her girişime engel olmak zorundayız. Tüm yıkım çalışmaları, yasal işlemler çerçevesinde yapılmaktadır. Mal sahiplerine de gerekli uyarılar ve tebliğler yapılmıştır. Yıkım çalışmalarının eşitlik ilkesine aykırı olduğu doğru değildir. Yıkım kararı alınan her binanın sırası geldikçe aykırı olan yerlerini ya yıkıyoruz gerekiyorsa tamamen kaldırıyoruz" diye konuştu.



- Muğla