Bodrum'da Geniş Katılımlı Ecrimisil Toplantısı
BODRUM'da turizmcilerin yaptığı toplantıda, ecrimisil bedellerinin yüksek olduğu, yeni bir düzenleme yapılmasını istendi.
BODRUM'da turizmcilerin yaptığı toplantıda, ecrimisil bedellerinin yüksek olduğu, yeni bir düzenleme yapılmasını istendi. Toplantıya katılan Muğla İl Defterdarı Veysel Sezgin, hazırlayacakları raporu Maliye Bakanlığı'na sunup, takipçisi olacaklarını söyledi.
Ak Parti Bodrum İlçe Başkanlığı'nın girişimleri ile Bodrum Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda, turistik tesislerin kullandığı Hazine arazilerinden alınan ecrimisil ücretleri masaya yatırıldı. Toplantıya, Muğla İl Defterdarı Veysel Sezgin, Bodrum Ticaret ve Sanayi Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (BOYD) Serdar Karcılıoğlu, otel ve restoran işletmecileri ile tersane sahipleri katıldı.
'GELİR VERGİSİNDEN FAZLA ECRİMİSİL ÖDÜYORUZ'
Toplantının açılış konuşmasını BODTO Başkanı Mahmut Kocadon yaptı. Kocadon, ecrimisilin Bodrum'un kanayan bir yarası olduğunu ve yıllardır da böyle süregeldiğini belirtip, "Göreve geldiğimiz 2005 yılından bu yana bunun mücadelesini veriyoruz. Gitmediğimiz, çalmadığımız kapı kalmadı, ama sonuç alamadık. Ama mücadelemizden de vazgeçmedik. 'Devletin ilgili makamlarına gelin bu ecrimisilleri düşürün, çünkü gelir vergisinden daha fazla ecrimisil ödüyoruz bu da bizlere ciddi bir yük getiriyor' dedik. Bunun üzerine ecrimisilleri ötelediler ama yine ödeyeceğiz biz o rakamları. Son zamanlarda turizmde kötü bir sezon yaşanırken bir de ödemeler yine üst üste gelecek. Önerimiz şu ki gelin kriz zamanlarında bunları iptal edelim. Oturup tekrar konuşalım ve ileriye dönük bu rakamları indirelim. Türkiye'nin en yüksek ecrimisilini Bodrumlu işletmeciler olarak biz ödüyoruz. Ayrıca bunu ödemek için de bankalardan kredi çeker hale geldik. Bugünkü değerlendirmeleri dikkate alacak olan Defterdarımızın bu konuyu Maliye Bakanlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü'ne ciddi şekilde aktaracağına inanıyoruz" dedi.
'YÖNETMELİKLE SORUN ÇÖZÜLEBİLİR'
BODER Başkanı Halil Özyurt da ülkenin durumu düzelene kadar turizmcilerden ecrimisil alınmamasını isteyip, "Kimin ne kazandığını Ankara'dan göremezsiniz. İnsanlar, Bodrum'daki yüksek ecrimisil ücrettleri nedeniyle neredeyse intihar edecek duruma geldi. Bu yönetmelik değişmediği sürece sorunları halının altına süpürmüş oluruz. Kemer ve Antalya'da iskelenin metrekaresinin en fazla ecrimisil ücreti 100 lira. Bizde bu rakam daha da yüksek. Biz bu sorunu ancak yerelde çözeriz. Yönetmelikle bunu düzeltebilirsiniz. Devletin bunu ötelemesi de çözüm değil" diye konuştu.
'BAŞIMIZA NE GELDİYSE LAHMACUNDAN GELDİ'
BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, ecrimisil ücretleriyle ilgili yapılan bireysel müracaatlarda kişilerin kazanamayacağı gibi bir durumla karşı karşıya kalındığını belirtip, "Başımıza ne geldiyse lahmacun hadisesinden geldi. Türkbükü'nden 50 liraya lahmacun satıldığını duyan Bakanlık, 'Bunun 25 lirasını devlete ödesinler' diye bir çıkarımda bulundu. Devletin tahsisinde olan araziler var. Devlet bir yeri kiraya veriyor ama 'Sahil buna dahil değil' diyor. Böyle bir saçmalığın düzeltilmesi lazım. Kira ve kar payı aldığı tesisten bir de bunun üzerine sahilden ecrimisil alıyorlar. Üstelik bunu ödemesini de ikiye bölüyorlar. Turizmci Ankara'dan görüldüğü gibi para kazanmıyor. Bunun sorumlularından biri de biziz. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) bazı rakamlar söylendiğinde biz buna itiraz etmedik. Yurt dışındaki verilere göre turizm tesisi 11 yılda geri dönüşüm gösteriyor ama bizim ülkemizde bu 25 yıla gerilemiş durumda" dedi.
'SAHİLE ŞEZLONG KOYMAK 93 LİRA, MASA SANDALYE 58 LİRA'
Bitez Mahallesinde otel işletmeciliği yapan Zeki Köylü de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çok ciddi rakamlarda ecrimisil ödemek zorunda kaldığını belirtip, "Sahile şezlong koymak 93 lira, masa sandalye 58 lira. Bu alanları halka ayırmak durumundayız. Devletin koyması gereken şezlongu biz koyuyoruz ve hiçbir şekilde buradan faydalanan vatandaştan para almıyoruz. Para kazanmadığımız şezlongları koyduğumuz yer için ödediğimiz ecremisil ortada. Buralara masa atarak para kazananlar ise 58 lira ödüyor. Bu adaletsizlik, insafsızlık. Bizler sahilde işletmesi olan kurumlarız. Bize toptan geliyor bu rakamlar. Dört yılda bir geliyor. Müşterinin bu yıl gelip gelmeyeceği belli değil. Dört yıllık ertelenmiş ecrimisili nasıl ödeyeceğiz? Bir de bu oranlar koy koy belirlenmesi gerekir" dedi.
AK PARTİ'Lİ GÜNDOĞDU DA ECRİMİSİLDEN DERTLİ
AK Parti Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Macit Gündoğdu ise iktidarın Bodrum'daki siyasi temsilcisi olarak bu ecrimisil paralarının kaldırılmasını istediklerini söyledi. Kendisinin de turizmci olduğunu belirten Gündoğdu, şöyle devam etti:
"Turizmciler, tersaneciler istihdam yarattığı için ecrimisil ile tekrar cezalandırılmamalı. Zaten bu insanlar gerekli yatırımları yapmışlar ve işletmelerinde istihdam sağlıyorlar. Devlete vergi ödüyorlar, ikinci bir vergilendirme haksızlıktır diye düşünüyoruz. Tabii bizim belli bir noktaya gelme zorunluluğumuz var. Devletin buradaki mekanizmalarını hep beraber önerilerle çekme zorunluluğumuz var. Mesela buradaki en önemli tekliflerden birisi bir arkadaşımızın önerdiği 'Ecrimisili biz belirleyelim, siz itiraz edin' Bu çok çarpıcı ve güzel teklif. Bence bürokrasi ve devletin bu noktaya gelebilmesi lazım. O zaman bu sorunun da kendiliğinden çözüldüğünü göreceğiz. Bodrum'da yaşayan bir arkadaşınız olarak bu kadar sorunun yaşandığı bu ecrimisil konusunda sizlerle beraber aynı sıkıntıları yaşıyorum. İnşallah bir daha yaşamamayı temenni ediyorum."
DEFTERDARLIK RAPOR HAZIRLAYIP, BAKANLIĞA GÖNDERECEK
Toplantıya katılanların şikayetlerini dinleyen Muğla İl Defterdarı Veysel Sezgin, Bodrum'a özellikle ecrimisil konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşları dinlemeye geldiklerini belirtip, toplantı sonrasında konu ile ilgili bir rapor hazırlayarak Maliye Bakanlığı'na gönderip, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.
Bodrum'a geldiği üç kişiyle bu konuyu bütün yönleri ile inceleyeceklerine dikkati çeken Sezgin, "Gerekirse mevzuat değişikliği önereceğiz. Bakanlıktan gelecek cevaba göre konuyu ele alacağız. Çok fazla itirazlar oluyor ama bizlerin uygulamakla yükümlü olduğumuz kanun ve yönetmelik var. Bugüne kadar Bakanlık aleyhine açılan davalardaki kararların yüzde 97'si Hazine lehine çıkıyor. Sizlerin ödeme kabiliyetlerini zorluyorsa elbetteki konuyu ona göre ele alacağız. Tek taraflı olarak devlet her türlü haklıdır ve bu ödemeyi tahsil eder gibi bir anlayışımız yok. En fazla itiraz Bodrum'dan geliyor. Toplu itiraz sadece bu ilçeden geliyor. Marmaris, Fethiye'den kişisel bazlı itirazlar geliyor ama toplu bir itiraz yok. Bu rapordan sonra bizzat ben kendim bakanlığa gidip konunun takipçisi olacağım. Her şeyi dinleyip notlarımızı alacağız. Umarım ki Bakanlık buradan çıkacak rapora itibar eder. Biz de ona göre bir çalışma yürüteceğiz. Biz bu çalışmaları Maliye Bakanlığı için yapıyoruz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı ecrimisil ile ilgili rapor hazırlamayacağız. Bizim uygulamalarımız arasında bir tutarlılık yok. Bunun da bir an önce giderilmesi lazım. Bu işlemler tek bir kamu birimi tarafından takip edilmeli. Bodrum'da iki yılda bir ecrimisil gönderecek duruma geldik. Ama geçmişteki borçlarınızı ödeyemediğiniz için biz de onları gönderemedik. Ortam fazla gerilmesin ve insanları daha da zor bir duruma düşürmeyelim diye düşündük" dedi.
Katılımcılar, toplantının sonunda Maliye Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bodrum için belirlenen ecrimisil birim bedelleri ile ilgili bir komisyon oluşturulması gerektiği konusunda da birleşti.