Bodrum'da Futbol Turnuvası

Bodrum Kaymakamlığının düzenlediği mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi.



Bu yıl 6 kez düzenlenen, Bodrum İlçe Stadında maçların yapıldığı turnuvaya 24 takım katıldı.



Turnuvada, eski mili futbolcu Hasan Vezir'in de forma giydiği Turgutreis Mahallesi Bodrum Çevre Platformu birinci, Pınarlıbelen Mahallesi ikinci, Eskiçeşme Mahallesi Bodrum Gençlik ise üçüncü oldu.



Takımlara, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatih Uzunlulu'nun da katıldığı törenle kupaları verildi.



Kaymakam Yılmaz, centilmence mücadele etmenin önemli olduğunu belirterek turnuvaya katılanları kutladı.