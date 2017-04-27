Bodrum'da Fotoğraf Sergisi Açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (BOFSAD) tarafından fotoğraf sergisi açıldı.



Bodrum'da 2014 yılında kurulan derneğin 21 üyesinin objektifine yansıyan 44 fotoğraftan oluşan sergi, Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi'nde açıldı.



Dernek Başkanı Hakan Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da eğitimler de verdiklerini, fotoğraf tutkunlarının sayısının artmasını amaçladıklarını söyledi.



Çağlar, sergideki fotoğraflardan bazılarının çeşitli yarışmalarda ödül alan üyelerinin eserleri olduğunu kaydetti.



Çoğunluğu Bodrum ilçesinden doğa içerikli fotoğraflardan oluşan serginin 6 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.