Bodrum'da Fırtına Etkili Oluyor

Bodrum'da, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.



AA muhabirinin meteoroloji yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ilçede güney ve güneybatı yönlerinden saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına etkili oluyor. Fırtına, özellikle Kumbahçe ve Cumhuriyet caddelerindeki işletmeleri olumsuz yönde etkiliyor. Dalgalar, kuvvetli rüzgarla işletmelerin camlarına vuruyor.



Bazı işletmeciler sahil kısmında bulunan masa ve sandalyelerini güvenli bir yere taşıdı, bazıları da kum çuvallarıyla tedbir aldı. Bazı işletmelerin masa ve sandalyeleri ise dalgalarla sürüklendi. Yoğun dalgalarla sahilden taşan deniz, barlar sokağına kadar ulaştı.



Fırtınadan etkilenmemek için önlemlerini arttıran restoran çalışanlarından Aytaç Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtınanın sahildeki masa ve sandalyelere zarar vermemesi için önlem aldıklarını söyledi.



Fırtınanın çok kuvvetli olduğunu belirten Yücel, "Sandalyelerimiz normalde sahilde olurdu ancak bugün çok kuvvetli bir fırtına var. Bu nedenle kaldırıma aldık. Akşam daha büyük bir fırtına beklendiği söyleniyor." dedi.



Sahildeki bir diğer işletmenin çalışanı Polat Uçar da sabaha kadar masa ve sandalye taşıdıklarını anlatarak "Neredeyse geceden bu yana uyumadık. Bu fırtınanın bir an evvel dinmesini bekliyoruz." diye konuştu.



Cipin üzerine sokak lambası devrildi



Öte yandan Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir sokak aydınlatma lambası, park halindeki bir cipin üzerine devrildi. Araçta, maddi hasar meydana geldi.



Araç sahibi Filiz Bakır, çok korktuğunu ve sokak aydınlatma lambasının üzerine devrilmesinden son anda kurtulduğunu aktararak, "Kocaman aydınlatma lambası rüzgarla birlikte aracımın üzerine düştü. Bir iki dakikalığına işletme içerisine girmemiş olsaydım lamba bana vuracaktı. Az bir farkla kurtuldum." dedi.