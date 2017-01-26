Bodrum'da Fırtına

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde sabahtan itibaren saatteki hızı 80 kilometreyi aşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Balıkçı kayıkları karaya sürüklenirken, fırtınayla oluşan dalgalar sahildeki bazı ev ve işyerlerinde su baskınına yol açtı.



Bodrum'da bu sabah başlayarak saatteki hızı 80 kilometreyi aşan fırtına, kentte hayatı zorlaştırdı. Fırtına nedeniyle Bodrum Belediyesi ve Liman Müdürlüğü'nden balıkçı ve denizcilere sıklıkla uyarılar yapılarak, liman dışına çıkılmaması istendi. Açık denizde dalga yüksekliği 4 metreyi geçti. Güllük'ten İsrail'e kuru yük götüren gemiler ise Bodrum'un Bitez, Ortakent-Yahşi ve Gümbet koylarına sığınmak zorunda kaldı. Yalıkavak ve Turgutreis mahallelerinde liman dışında olan balıkçı tekneleri ve sailing yatlar, dalgalarla kıyıya sürüklendi. Liman dışında demirleyen balıkçı tekneleri ise fırtına nedeniyle bulundukları yerden ayrılarak batmamak için korunaklı koylar ve barınaklara gitmek zorunda kaldı.



Bazı evlerin güneş enerji sistemleri zarar görürken, Bodrum'da fırtınanın etkili olduğu Yalıkavak, Turgutreis, Gümüşlük mahallelerinde iletişim, ve elektrik hatlarında arızalar meydana geldi. Bodrum'da etkili fırtına ve soğuk havanın hafta sonuna kadar devam edeceği, hava sıcaklığının 3-4 derece daha düşeceği belirtildi.