Bodrum'da Fetö Şüphelisi Baba Serbest, Kızı Tutuklandı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, baba ve kızı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba serbest kaldı, kızı ise tutuklandı.



Turgutreis Mahallesi'nde elektrikçilik yapan 54 yaşındaki Halil G. ile İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi kızı 22 yaşındaki Hilal G., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hilal G., tutuklandı, babası Halil G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Muğla