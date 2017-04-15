Bodrum'da Fetö/pdy Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Bodrum yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında işletmeci H.G. gözaltına alındı.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu şüphesiyle yakalanan H.G, ifadesinde, üzerine kayıtlı cep telefonu hattını üniversite öğrencisi kızının kullandığını belirtti.



Adresi tespit edilen üniversite öğrencisi kızı H.G. de savcının talimatıyla Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üniversite öğrencisi H.G. FETÖ üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklanırken, babası H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.