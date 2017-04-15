Bodrum'da Fetö Operasyonu

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında çalışmalar devam ediyor.



Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Bodrum yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında H.G. isimli bir esnaf gözaltına alındı. Terör örgütünün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcı olduğu şüphesiyle gözaltına alınan H.G.'nin alınan ifadesinde üzerine kayıtlı cep telefonu hattını üniversite öğrencisi kızının kullandığı tespit edildi.



Adresi tespit edilen üniversite öğrencisi H.G. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan baba-kız önceki gün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan üniversite öğrencisi H.G. FETÖ üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklanırken baba H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA