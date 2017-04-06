Bodrum'da Ev Yangını

Bodrum'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Torba Mahallesi'nde bir turizm firmasına kiralandığı öğrenilen evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Evde kalan ve o sırada bahçede bulunan Nurhat Arslan'ın eve girerken fark ettiği yangını, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.



Yangında dumandan etkilenen olabileceği ihtimaline karşı tedbir amaçlı 112 Acil Servis ambulansı ile sağlık görevlileri de bölgeye sevk edildi.



Mutfak bölümünden çıktığı belirlenen yangının kontrol altına alınıp söndürülmesinin ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı.



Polis hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlattı.