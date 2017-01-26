Bodrum'da Ev Yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



İlçeye bağlı Çırkan Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarını ev fertleri gözyaşları içinde izledi.



Ekiplerce kontrol altına alınan yangının ardından evde soğutma çalışması yapıldı. Hasar meydana gelen evde bazı eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği gözlendi.



Olay yerinde inceleme yapan polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.