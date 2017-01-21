Bodrum'da Ev Yangını

Bodrum'da 3 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.



Konacık Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan üç katlı evin zemin katında yangın çıktı.



İlk belirlemelere göre evdeki klimadan çıktığı sanılan yangın, kısa sürede evin büyük bir bölümüne yayıldı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin pencerelerini kırarak alevlere müdahale etti.



İtfaiye erlerinin yoğun dumandan zaman zaman zor anlar yaşadığı yangında, ev sahiplerinin şehir dışında olması nedeniyle kimse yaralanmazken, evde büyük çaplı hasar oluştu.



Yangının söndürülmesinin ardından polis evde inceleme yaptı.