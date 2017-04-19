Bodrum'da Eğlence Mekanında Yangın

Bodrum'da, bir eğlence mekanında çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.



Bodrum'da bir eğlence mekanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Yangının özellikle ses perdelerinin bulunduğu bölüme zarar verdiği öğrenildi. Yaz aylarında 2 milyona yakın turisti ağırladığı öğrenilen mekanda can kaybı yaşanmazken, maddi zarar meydana geldi. - MUĞLA