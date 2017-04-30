Bodrum'da 'Dünya Dans Günü' Şenliği

BODRUM'da 29 Nisan Dünya Dans Günü, 450 öğrencinin gruplar halinde sırayla sunduğu gösterilerle kutlandı.



Bodrum Dans Kulübü Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen 'Dünya Dans Günü Kutlama Şenliği' Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi. Bodrum'daki ilkokul, ortaokul, dans okulu ve kulüplerinin hazırladığı gösteriler sahneledi. Gece boyunca 450 öğrenci, halk oyunlarından modern dansa, baleye kadar 24 gösteride performansını sergiledi. 3 saat süren etkinliği yaklaşık 2 bin kişi izledi.



Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında geniş katılımlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Bodrum Dans Kulübü Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi Başkanı Fatih Özvezneci şunları söyledi:



"Bu yıl 18'incisini düzenliyoruz. Müslüman ülkeler arasında ilk defa Bodrum'da başlattığımız Dünya Dans Günü kutlamalarında 18 yılda inanılmaz bir seviyeye yükseldik. Bugün burada ise 24 farklı dans gösterisi, 14 farklı okuldan gelen 450 dansçı gösteri sundu. Bütün veliler, aileler yakınları çok heyecanlı, çocuklar muhteşem gösteriler hazırladı. Halk oyunlarından baleye, modern danstan, klasik dansa, birçok örnekler var. Her yıl bütün Bodrum ve Türkiye tarafından ilgiyle takip edilen Dünya Dans Günü, bütün Avrupa'ya da örnek olmuş bir dünya dans günüdür."



- Muğla