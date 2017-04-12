Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Denize en çok mavi yakışır" sloganı ile yürütülen deniz dibi temizliğine Yalıkavak Mahallesi'nde devam edildi.



Bodrum Belediyesi dalış ekibinin sürdürdüğü çalışmada Yalıkavak İskelesi ve Balıkçı Barınağı bölgesinde deniz dibi temizlendi.



Çıkarılan atıkların bir süre sergilendiği çalışmada, su altından otomobil ve kamyon lastiği, ağ parçaları, demir ve plastik boru, makas, tabak, tencere, cam ve teneke boş içecek kutuları gibi çok sayıda atık çıkarıldı.



Denizlerin temiz tutulması konusunda bilinçlendirmenin de amaçlandığı deniz dibi temizliğinde, Neşe Doğan İlkokul öğrencileri de çıkarılan atıkları inceledi.



4. sınıf öğrencisi Ege Ulaş, gördüğü atıklara bakarken, "Şaşkınlık içindeyim." dedi.



Üçüncüsü bu yıl düzenlenen ve toplam 18 noktada yapılacak deniz dibi temizliğine, 19 Nisan'da Gündoğan Mahallesi'nde devam edilecek.