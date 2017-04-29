Bodrum'da Çöplükte Yangın

BODRUM'daki belediye çöplüğünde sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.



Bodrum'un Yokuşbaşı Mevkii'ndeki Bodrum Belediyesi'ne ait çöplükte, bugün saat 08.00'de, gaz sıkışması nedeniyle çıkan yangın, heyecan yarattı. Bodrum Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı ve belediye iş makineleriyle yangına müdahale edildi. Küçük bir alanda çıkan, ancak kuru otlar nedeniyle büyüme olasılığı bulunan yangına hızla müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Bodrum Belediyesi'ne ait iş makinelerinin de gelmesiyle sürdürülen müdahalede soğutma çalışmaları başlandı.



- Bodrummuğla