Bodrum'da Çanakkale Sergisine Yoğun İlgi

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne açılan 'Çanakkale Müzesi ve Fotoğraf Sergisi'ni çok sayıda öğrenci ziyaret etti.



Türk tarihin en önemli dönümlerinden Çanakkale Savaşları'nı her yaştan insana öğretmek üzere hazırlanan 'Çanakkale Müzesi ve Fotoğraf Sergisi', Bodrum Marmara Koleji'nin ev sahipliğinde, Bodrumluların ziyaretine açıldı. Ajans 2023 ve Dünya Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından oluşturulan müzede, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan gerçek malzemeler, döneme ait üniformalarla giydirilmiş askerler, Çanakkale'yi yansıtan yapılarla ilgili maketler ve 102 yıl öncesinin fotoğrafları, Çanakkale müzikleri eşliğinde sergilendi. Sergiyi üç günde Bodrum okullarında öğrenim gören 1100 öğrenci gezdi. Çanakkale ruhunu Bodrum'a getiren serginin son günü, Kaymakam Bekir Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin geçin sergiyi ziyaret etti. Bodrum Marmara Koleji Kurucu Temsilcisi Oya Sakız, Marmara Koleji Lisesi Müdürü Zafer Yaz ve Sergi Koordinatörü Suat Yılmaz, sergi hakkında bilgi verdi; açıklamalarda bulundu.



Çanakkale'de kahraman Mehmetçiğin verdiği mücadeleyi tekrar canlandıran sergide ziyaretçiler, savaşta kullanılmış silahlar, süngüler, mataralar, kıyafetler ve kişisel eşyalardan oluşan yüzlerce objeyi görme fırsatı buldu. Ayrıca Çanakkale Savaşı'na ait gerçek fotoğrafların sergilendiği müzede birebir hazırlanmış döneme ait sahra topu, keşif uçağı ve gemi maketleri, dönemin kahramanlarını yansıtan üç boyutlu askerler ise ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektirdikleri müze parçaları arasında yer aldı.



Temsilci Oya Sakız, "Okulumuz, birlik ve beraberliğimizin sembolü olan Çanakkale mücadelemizi hatırlatmak ve o mücadelenin başta 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarını anmak üzere bu yıl bir takım etkinlikler gerçekleştirdi. Çanakkale şehitlerini anmak için 17 Mart 2017'de gerçekleştirdiğimiz büyük bir törenin ardından Çanakkale Şehitliklerine 7'nci ve 11'inci sınıflarımızla bir ziyaret gerçekleştirdik. Şimdi de Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıl etkinlikleri kapsamında tüm Bodrum halkının yararlanması için 'Çanakkale Müzesi ve Fotoğraf Sergisi' etkinliğine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bodrum merkezinde ve çevresinde bulunan okullarımız, 03-07 Nisan 2017 tarihleri arasında müzeyi okulumuzda ücretsiz olarak ziyaret ettiler. Bu etkinlik Çanakkale'ye gidemeyenler için önemli bir fırsat oldu" dedi. Sergi koordinatörü Suat Yılmaz ise etkinliği 2.5 yıl içerisinde 21 şehir ve 330 okulda yaklaşık 250 bin öğrenci ve vatandaşın izlediğini söyledi. Sergi yarın sona erecek. - Muğla