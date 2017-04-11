Bodrum'da atletizm skandalı



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde İlçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen atletizm yarışları bir dizi skandala sahne oldu. Atletizm pistinin olmadığı, zemini tarlayı andıran futbol sahasında gerçekleşen organizasyonda yüksek atlama yarışmalarında çıta olarak su borusu, minder olarak yaylı yatak kullanıldı, minder dışına düşen sporcular yaralanma tehlikesi geçirdi.



Türkiye Atletizm Federasyonu programında yer alan 3. Turkcell Küçükler Atletizm Yarışmaları'nın yanı sıra sponsorluğunu Cheetos'un yaptığı "Cheetos Türkiye'nin En Hızlısı" organizasyonunun Bodrum seçmeleri Turgutreis'te yapıldı. Atletizm pisti olmayan ve zemini son derece bozuk Turgutreis Stadı'ndaki seçmelerde hakem olarak beden eğitimi öğretmenleri görev alırken, yarışlara 8 okuldan 10-14 yaş grubunda 170 öğrenci katıldı. Yeterli hakem ve kronometrenin olmadığı gözlenen seçmelerde en fazla iki branşta yarışması gereken bazı öğrencilerin 5-6 branşta iştirak ettikleri görüldü.



Uzun atlama yarışlarının standartlara uygun olmayan kum havuzunda yapıldığı organizasyonda yüksek atlama yarışlarında nizami çıta yerine su borusu kullanıldı. Görevli öğretmenler, sporcuların sık sık üzerine düşerek eğildiği su borusunu düzeltmek için büyük gayret gösterirken, normal olarak en az 20 metrekare olması gerekirken, 5 metrekarelik mindere atlayan öğrenciler sık sık yere düştü. Bir sporcunun kafa üstü yere düşmesinden sonra önlem olarak yüksek atlama minderinin yanına yaylı yataklar konularak tedbir alındı. Bazı sporcuların baygınlık geçirdiği yarışmalarda ilk 4'e giren öğrencilere madalya verildi.



Yarışları izleyen masterler 10 bin metre Avrupa ikincisi, 1500 ve 3000 metre salon Türkiye rekorlarının sahibi eski milli hakem Selma Akgün, yaşananlara tepki gösterdi. Akgün, "Atletizm neden gelişmiyor diyenlerin turizmin gözbebeği Bodrum'daki bu rezaleti görmeleri yeter. Pist yok, tarladan bozma bir yerde atletizm yarışı yapılıyor. Yeterli hakem ve kronometre de yok. Güya bu çocuklar şimdi Türkiye şampiyonasına gidecekler. Bu şartlarda zaten yarışması yapılmaması, yaptırılmaması gerekirdi" diye konuştu.