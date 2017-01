Bodrum'da 7 Genç Besiciye 6'şar Sığır Desteği

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki 7 kadın genç çiftçinin her birine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yürütülen proje kapsamında Şili'den getirilen 'Clavel' cinsi 6'şar sığır hibe edildi. Sığırlardan en büyüğünün 1 yaşında olduğu belirtildi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın genç çiftçileri desteklemek için hayata geçirdiği proje kapsamında, Bodrum'un Mumcular Mahallesi pazaryerinde, 7 kadın genç çiftçinin her birine 6'şar sığır dağıtıldı. Dağıtım için düzenlenen törene; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muammer Bektaş, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurayla 48 kişi içinden belirlenen Sultan Kütahya, Turcein Demir, Seda Uğur, Sevilay Kaçan, Derya Erol, Songül Tüzün ve Özgül Demir'e, Şili'den getirilen 'Clavel' cinsi 6'şar sığır verildi.



Açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "48 müracaattan şartları taşıyan 7 kadın genç çiftçi kardeşimiz, hak sahibi olmuş. Güzel bir proje. İnşallah bu tür projeleri devam ettiririz. Bizim için Bodrum her ne kadar turizm ilçesi olsada, kırsal kalkınmaya da önem veriyoruz. Çiftçilerimiz bizim için çok değerli. Tüm çiftçi kardeşlerimize bu güzel hayvanların hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Başvuru şartlarını da hatırlatan Kaymakam Yılmaz, "Tabii müracaatta bazı şartlar var, öğrenci olmayacak. 18-40 yaş arası olacak. Geliri olmayacak. Sosyal güvencesi olmayacak. Projenin diğer bir özelliği de tamamı hibe olması. Sadece 3 yıl satmama şartı var. Eğer kıymet bilinirse, bu hayvanlar katlanarak çoğalır" diye konuştu.



Dağıtılan sığırlardan almaya hak kazanan, 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Sultan Kütahya, "Devletimizin başlattığı bu proje sayesinde, besiciliği daha da geliştirmeyi umuyoruz. 6 inek aldım. Hayvanlarımı çoğaltmaya çalışacağım. Önceden turizmde çalışıyordum. Şimdi ise besicilikle ailemi geçindirmeye çalışıyorum. Evimde 2 ineğim var. Bunlarla toplam 8 ineğim olacak. Ben doğdum doğalı köyde yaşıyoruz, çiftçilikle uğraşıyoruz. Hayvanlardan elde ettiğimiz sütü, süt birliğine veriyoruz, onunla geçiniyoruz" dedi.



VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI



Mumcular pazarına 2 kamyon ile getirilen sığırların bazıları, dağıtım sırasında zor anlar yaşattı. Sığırları kontrol etmekte zorluk çekildi. Çevredeki görevlilerin yardımı ile nakledilecekleri araçlara bindirilen sığırlar, sahipleri tarafından götürüldü.



Bu yıl ilk kez uygulanan Genç Çiftçi Hibe Desteği Programı kapsamında, 10 bin 500 genç çiftçiye 51 bin büyükbaş hayvan dağıtılacağı belirtildi.