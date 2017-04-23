Bodrum'da 23 Nisan Törenle Kutlandı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.



Törene, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ve CHP'li Bodrum Belediyesi Meclisi üyesi Naciye Tanrıkulu Filiz, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı. Törende, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, öğrencilerle birlikte anıta çelenk koydu. Ardından iktidar ve muhalefet partisi yöneticileri çelenklerini koydu.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi, törene davet edilmelerine rağmen isimleri okunmadan diğer derneklerle birlikte çelenk koymalarının istenmesine tepki gösterdi. Gaziler, çelenklerini daha sonra alternatif törenle bıraktı.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi ise davet edilmelerine rağmen isimlerin anons edilmeden, Ata'nın anıtına çelenklerini sunmalarının istenmesine tepki gösterdi. Bunun üzerine gaziler, kendi çelenklerinin resmi törenin ardından alternatif törenle anıta çelenk koydu.



Resmi tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.



- Muğla