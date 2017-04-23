Bodrum'da 23 Nisan'a konserli kutlama



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konseri düzenlendi. Konserde, ilçede bulunan iki okulun öğrencileri ile 'Black Jack Grubu' sahne aldı.



Bodrum İskele Meydanı'nda Cumhuriyet Ortaokulu ve Bodrum Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin verdiği mini konseri yaklaşık 150 kişi izledi. Önce Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin çıkıp şarkı söylediği konserde Cumhuriyet Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Sıla Eyi'nin bir parçaya işitme engeliler engeliler için işaret dili ile eşlik etmesi izleyiciler tarafından bolca alkış aldı.



Daha sonra sahneye Bodrum Bahçeşehir Koleji öğrencileri gelerek, birçok yerli ve yabancı parçayı seslendirdi. Öğrenciler, meydanı dolduran kalabalık tarafından uzun sürie alkış aldı. Kimi izleyiciler de şarkılara bulundukları yerden eşlik ederken kimileri de dans ederek gönüllerinec eğelendi.



ğrencilerin konserleri bittikten sonra sahneye çıkan 'Black Jack' grubu da yerli ve yabancı şarkılarıyla coşkuyu daha da artırdı. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser, yaklaşık 2 saat sürdü.