Bodrum Çocukları Buluşturan Atölye Açıldı

Çocukları buluşturan atölye açıldı



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bugün açılışı yapılan Gümüşlük Forumu Atölyesi'nde çocuklar oyuncaklarla dolu Çocuk Müzesi'ne büyük ilgi gösterdi.



Bodrum ilçesinde Gümüşlük Platformu ile Bodrum Belediyesi'nin işbirliğiyle yapımı tamamlanan Gümüşlük Forumu Atölyesi, Gümüşlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Damla Sokak'ta kapılarını açtı. Açılışa 2011 yılında Bodrum'a yerleşen çocuk kitapları yazarı Necla Ülkü Kugin ve forum yöneticisi fotoğraf sanatçısı İbrahim Hakkı Zırh ile birlikte çok sayıda çocuk katıldı. Sasa Serap ve Grubu'nun söylediği yöresel türküler ve şarkılarla eğlenip dans eden katılımcılara, yöresel yiyecekler ikram edildi. Şair Aslan Ünlü, kendisine ait şiirleri okudu. İçerisinde onlarca oyuncağın bulunduğu Çocuk Müzesi'nin açılışı çocuklarla birlikte yapıldı.



Forum bünyesindeki yaklaşık 150 sanatçının resim, müzik, el sanatları, fotoğraf eğitimi vereceğini söyleyen Necla Ülkü Kugin, sinema gösterimleri, dramalar, konserler ve halkı bilgilendirici panel ve toplantıların yapılacağını belirterek, "Amacımız burada 5 yaşından emeklilere kadar herkesi bilgilendirmek eğitmek, bilinçlendirmek. Belediye ile ortaklaşa sanatsal etkinlikler düzenleyeceğiz. Bize destek olan Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. Yaklaşık 6 saat süren etkinlikte çocuk haklarının anlatıldığı sunumlar yapıldı.