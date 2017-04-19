Bodrum CHP Bodrum Ilçe Teşkilatı Referandumu Değerlendirdi

Bodrum CHP Bodrum İlçe Teşkilatı referandumu değerlendirdi(Tür: Yurt)

Bodrum CHP Bodrum İlçe Teşkilatı referandumu değerlendirdi

(Tür: Yurt)

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Referandum, Bodrum