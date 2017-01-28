Bodrum Buz Tuttu

Bodrum'da etkili olan soğuk havanın sabah saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle yollarda buzlanmalar meydana geldi.



İlçede Perşembe gününden bu yana etkili olan soğuk hava gece sıfırın altına düştü. Yollarda biriken su birikintileri buza dönüşürken, yolun buz tuttuğunu gören sürücüler bu mevkilerden yavaşlayarak geçti.



Meteoroloji verilerinden edinilen bilgiye göre Cumartesiyi Pazara bağlayan saatlerde de hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi tahmin ediliyor. Yetkililer, sürücülerin özellikle sabah saatlerinde yokuşlarda oluşan buzlanma nedeniyle dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. - MUĞLA