Bodrum Beşiktaşlılar Gecesinde Büyük Coşku

BODRUM Beşiktaşlılar Derneği'nin Uğur Özçayır başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Mezetba Restoran'da düzenlenen gecede dernek üyeleriyle buluştu.



Büyük coşkunun yaşandığı geceye katılanlar, "Siyah, beyaz en büyük Beşiktaş" tezahüratı ile geç saatleri kadar eğlendiirken şampiyonluk şarkıları söylendi. Başkan Özçayır ile yönetim kurulu üyeleri Macit Oğuzata, Özlem Sanbay, Serdar Eskitürk, İlhan Ersan, Semih Nalbantoğlu, Hakan Özgün, Özer Yaldızipek, Barış Kılıçarslan, Ahmet Dikmen, Ömer Reşad Kayran, Mehmet Dağoğlu, Gülhan Yılmaz, Hüseyin Akyol, Nejat Sönmez ve Kerem Öztoprak ellerinde Beşiktaş bayrakları ile sahneye çıkıp üyelerle birlikte Beşiktaş marşını söylediler.­



Gecede geçmiş dönem başkan ve yöneticilerinden Kenan Dayıoğlu, Ahmet Güntekin, Nazan Çorta, Serdar Eskitürk, Ali Akın, Semih Nalbantoğlu, Macit Oğuzata ile Kaynak Contepe'ye derneğe katkılarından ötürü plaket verildi.





- Bodrum