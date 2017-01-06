Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu Mümin Sakaryaspor'da

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un golcüsü Mümin Aysever, 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Sakaryaspor'a transfer oldu.



Sakaryaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada büyük uğraşlar sonucu transferin gerçekleştiği belirtilirken, "Kariyerinde İnegölspor formasıyla 116 maçta 72 gol, Bodrumspor'da 51 karşılaşmada 36 gol kaydeden 29 yaşındaki başarılı santrfor Mümin Aysever, ikinci yarıda yeşil siyahlı formamızı terletecek. En kısa sürede Antalya kampımıza dahil olacak. Diriliş Yılı'nda şampiyonluk aşkına golleri sırala Mümin" denildi.





- İzmir