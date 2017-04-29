Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Yeşil Bursa: 0-0
STAT: İlçeHAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Mehmet Pekmezci (xx), Şeyhmus Baysal (xx)BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Gökhan (xx) (Dk. 62 Berat xx) - Erkan (xx), Agah Oktay (xxx), Enes (x) (Dk.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Mehmet Pekmezci (xx), Şeyhmus Baysal (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Gökhan (xx) (Dk. 62 Berat xx) - Erkan (xx), Agah Oktay (xxx), Enes (x) (Dk. 11 Mehmet Bağlı xxx), Emrah Kaya (xx), Tufan Zahid (xx), Tolga (xx), Erhan Karayer (xxx), Emrah Öztürk (xxx), Kağan Miray (xx), Celal (xx) (Dk. 73 Harun (x)
YEŞİL BURSA: Ömer (xx) - Fatih (xx), Mehmet (x), Semih (xx), Kadir (xx), Mertcan (x) (Dk. 55 İbrahim (x), Emirhan (xx), İsmail Can (xx), Fatih (xx) (Dk. 85 Ekrem (x), Mustafa Emre (xx), Bünyamin (xx)
SARI KARTLAR: Celal (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta 2 hafta önce 2'nci Lig'e yükselmeyi garantileyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, normal sezonun son maçında evinde Yeşi Bursa ile 0-0 berabere kalırken, bitiş düdüğünün ardından şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.
Düzenlenen kupa seremonisinde yeşil beyazlı camia büyük çoşku yaşarken, taraftarlar ilçe stadını karnaval yerine çevirdi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öcalmaz ve Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez Bodrumspor'a şampiyonluk kupasını verip, futbolcularla teknik heyete madalyalarını taktı.
Oyuncular zorlu geçen sezonun ardından kaldırdıkları kupayla statta şampiyonluk turu attı. Lige beraberlikle veda eden Bodrumspor 2016-2017 sezonunu 65 puanla, Yeşil Bursa ise 41 puanla ligi 13'üncü basamakta bitirdi.
- Bodrum