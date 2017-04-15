Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başlıyor

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Derincespor'u 2-0 mağlup edip sezonun bitimine 2 maç kala adını 2'nci Lig'e yazdıran şampiyon Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da coşku sürerken, yeni sezon hazırlıklarına vakit kaybetmeden başlıyor.



Başkan Rıza Kaya 86 yıllık tarihlerinde ilk kez 2'nci Lig sevinci yaşadıklarını belirterek, önce stadyumun yenileneceğini dile getirdi. Mevcut stadın yetersiz olduğunu söyleyen Karakaya, "Sahamızda ışıklandırma sistemi kurulacak. Ayrıca zeminimizi de değiştireceğiz. Statla ilgili eksiklerimizi tamamlamak için çalışmalara başlıyoruz" dedi.



Süper Amatör Lig'den bu yana 3 şampiyonluk yaşadığını ifade eden Rıza Karakaya, "Başarılarımızı istikrarlı bir biçimde sürdürdük. 2'nci Lig'de de iddialı olacağız" diye konuştu. Şampiyonlukta pay sahibi olan herkese emeklerinin karşılığını vereceklerini sözlerine ekleyen Karakaya, "Bugüne kadar maddiyattan çok inanç ile yolumuza devam ettik. Futbolcularımız hiçbir zaman parayı gündeme getirmerdi. Lig başında oyuncularımıza prim sözü verdik. Onlar bizi şampiyon yaptı. Şimdi de biz verdiğimiz sözleri tutacağız, ligin başında açıkladığımız primi vereceğiz" ifadelerini kullandı.



ERKMEN: "BAŞARININ SIRRI İNAÇ"



Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Necati Erkmen, başarının sırrını inanmak olduğunu ifade etti. Tüm sezon çok çalıştıklarını da anlatan Erkmen, "Artık daha zor bir ligde mücadele edeceğiz. Önceliğimiz 2'nci Lig'u tutunmak. Daha sonra hedeflerimizi koyacağız. Takımız, bizlere inanları hiçbir zaman mahcup etmeyecek. Kazandığımız şampiyonluk kesinlikle tesadüf değil. Çok çalışarak ve inanarak bugünlere geldik" dedi. Takıma 1 yıllığına gelen Erkmen, sözleşmesinin yenilenip yenilenmemesi konusunda "Bu konuda yönetim kurulunun vereceği karar ne doğrultuda olur bilemiyorum. 31 Mayıs'ta benim sözleşmem bitiyor. Yönetimle beraber karar vereceğiz. Rıza Başkan ve ekibi takımı çok iyi yönetiyor. Yönetimimizin takımın geleceği için doğru bir karar vereceğine inanıyorum" dedi.



- Bodrum