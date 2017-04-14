Bodrum Belediyesi Bodrumspor, üstü açık otobüsle tur attı



Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta Derincespor'u 2-0 yenerek normal sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da maç sonrası başlayan sevinç gösterileri ilçede karnaval havası estirdi. Karşılaşma bitiminde konvoy halinde Belediye Meydanı'na gelen taraftarların coşkusuna Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da ortak oldu. Taraftarların Büyük Başkan sloganları ile sevgi gösterisinde bulunduğu Kocadon meydandan ayrılırken, futbolcuların üstü açık bir minibüsle meydana gelmesiyle coşku doruğa tırmandı. Meydanda davul zurna eşliğinde karşılanan futbolcular aracın üzerinde şampanya patlatırken, taraftarlarla Şampiyon Bodrum diye tezahürat yaptılar. Tezahüratların ardından futbolcular ve taraftarlar konvoy halinde ilçe turuna çıkarken, bir grup taraftar da Belediye Meydanı'nda kalarak kutlamalara devam etti.